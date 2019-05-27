لجنة الثقافة والاعلام تطلع على آلية عمل بيت الحكمة وتطالب الحكومة تركيز اهتمامها على بغداد القديمة

2019/05/27 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلعت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار في مجلس النواب،اليوم الاثنين، خلال زيارتها بيت الحكمة للاطلاع على آليات عمله وتطالب الحكومة ووزارة الثقافة وامانة بغداد للالتفات لمركز بغداد القديم والاهتمام بمعالمه التاريخية.

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