2019/05/27 | 20:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الامانة العامة للمجلس الوزراء، الاثنين، عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل.وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، إن “عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل”.يذكر أن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين والذي يحتفلون في أول يوم من أيام شهر شوال، ويأتي بعد صيام شهر رمضان، حيث يكون أول

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة مجلس الوزراء تحدد عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل وكالة صدى الاعلام للانباء.

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