وثيقة.. تسمية مدير شرطة للنجف

2019/05/27 | 20:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أصدرت وزارة الداخلية، أمراً بتكليف العميد محسن الجابري مديراً لشرطة محافظة النجف، خلفاً للمدير المقال علاء غريب.

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