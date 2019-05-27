2019/05/27 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطة الكمركية في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرةاليوم الأثنين عن احباط تهريب (٤٠) سيارة دون الموديل ممنوع أستيرادها كانت مخبأة في (١٠) حاويات حجم ٤٠ قدم ومخفية خلف صناديق ملابس وكلنكس .واكدت الهيئة العامة للكمارك في بيان وتلقته وكالة صدى ,أن السيارات المضبوطة ممنوع أستيرادها كونها دون الموديل المسموح استيراد وفقاً

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكمارك:احباط تهريب 40 سيارة مخالفة في ميناء ام قصر الشمالي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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