النادي الملكي يسعى لجني 300 مليون يورو من نجومه

2019/05/27 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يتوقع حدوث عاصفة تغييرات كبيرة داخل ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيف الحالي بعد موسم مخيب للآمال وتطلعات مشجعي الفريق الملكي.ويبحث الملكي عن التعاقد مع كل من إيدين هازارد ولوكا يوفيتش وفيرلاند ميندي، وما زالت قائمة الراحين مفتوحة لعدد من اللاعبين، لكن المهمة لن تكون سهلة، فمن الصعب رحيل أي لاعب من […]

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