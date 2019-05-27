2019/05/27 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت شرطة ذي قار، اليوم الاثنين، انفجار لغم ارضي على اثنين من رعاة الاغنام في قضاء الرفاعي.وقال بيان لشرطة ذي قار تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مفرزة من مكتب مكافحة المتفجرات في قضاء الرفاعي خرجت إلى منطقة الشلفاطية بعد تلقي اخبار عن انفجار لغم ارضي”.وأضاف البيان ان “الانفجار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انفجار لغم أرضي على رعاة أغنام في ذي قار وكالة خطوة برس.

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