2019/05/27 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين في مكتبه الرسمي ببغداد وفداً من حركة النجباء ضم كلاً من الدكتور عباس الجبوري والدكتور فراس الياسري وأعضاء من الحركة، وجرى خلال اللقاء استعراض آخر تطورات الأوضاع على الصعيدين الأمني والسياسي للساحة العراقية والأحداث الجارية في المنطقة، وعدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشير حداد نائب رئيس مجلس النواب يستقبل وفداً من حركة النجباء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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