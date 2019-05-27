شاهد .. ترامب : إيران تستطيع أن تصبح دولة عظمى في ظل القيادة الحالية !

2019/05/27 | 20:31

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ترامب : إيران تستطيع أن تصبح دولة عظمى في ظل القيادة الحالية !

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران لديها الفرصة لتكون

"دولة عظيمة" في ظل القيادة السياسية الحالية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: "أعتقد أن

إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية

نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى

عدم امتلاك إيران السلاح النووي".

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