الجيش السوري يسحق النصرة بريف إدلب

2019/05/27 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قام الجيش السوري بتوسيع دائرة استهدافه لمواقع تنظيم "جبهة النصرة"

الإرهابي في أرياف حماة الشمالي وإدلب الجنوبي، حيث دمرت وحدات من

الجيش السوري مواقع للتنظيم في أطراف بلدتي معر حرمة وكفر سجنة بريف

إدلب. وذكرت وكالة "سانا" أن الجيش السوري استهدف، اليوم الاثنين، بضربات

مركزة مواقع لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي ودمرها في أطراف بلدتي

معرة حرمة وكفر سجنة بريف إدلب.وكان سلاح الجو دمر، أمس الأحد، رتل آليات للمسلحين كان متجها من بلدة

خان شيخون في ريف إدلب الجنوبي إلى بلدة الهبيط الواقعة شرق كفرنبودة

في ريف حماة الشمالي.وكان الجيش السوري تمكن، أمس الأحد، من استعادة بلدة كفرنبودة في ريف

حماة الشمالي والتي تأتي جغرافيا في الجهة الغربية من بلدة

الهبيط.وشن مقاتلو "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)الارهابية وحلفاؤهم

هجومًا مضادًا على أراضي شمال حماة، التي حررها الجيش السوري في

الأسابيع الأخيرة الماضية.وحاول المسلحون العودة إلى تلك الأراضي، ولكن المحاولة لم تتكلل

بالنجاح.



وجاءت الطائرات الروسية لمساعدة الجيش السوري لإفشال

المحاولة، وشنت غارات جوية.



وبفضل الجهود المشتركة هزم المسلحون.

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