الإطاحة بصيدلة وهمية ببغداد

2019/05/27 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت وزارة الصحة، الاثنين، عن اغلاق صيدلية وهمية والقاء القبض على صاحبها في حي الراشدية ببغداد.وقال مدير قسم تفتيش المؤسسات الصحية محمد نعمة في بيان، إن “فريقاً مشتركاً من قسم تفتيش المؤسسات الصحية الخاصة في دائرة التفتيش ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع القوة الماسكة للارض اغلق صيدلية غير مجازة […]

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