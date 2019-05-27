الحرس الثوري:الوجود الاميركي بالخليج في اضعف حالاته

2019/05/27 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني الأميرال علي فدوي، أن السعودية “لا تأثير لها” في معادلات المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي بالخليج في أضعف حالاته.وقال فدوي بحديث لوكالة “فارس” الإيرانية واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “لا جدوى من التفاوض مع الشيطان الأكبر”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن “الأميركيين هم اليوم

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