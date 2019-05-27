2019/05/27 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاثنين، القبض على لص اقدم على سرقة مبلغ ٦٥ مليون دينار من منزل جنوبي العاصمة.وذكر مكتب مكافحة الاجرام في حي العامل عبر بيان تلقته “خطوة برس” ان “المكتب تلقى اخبارا بسرقة احد الدور في حي العامل، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص وبعد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على لص سرق ٦٥ مليونا من دار جنوبي بغداد وكالة خطوة برس.

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