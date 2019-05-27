افتتاح مشروع في أربيل يوفر مئات فرص العمل

2019/05/27 | 20:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المشرف على تنفيذ مشروع الشارع الـ120 متري في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن الانتهاء من العمل بجزء آخر من الشارع الذي وفر فرص عمل لمئات من العمال المحليين، مؤكدا افتتاح هذا الجزء امام المركبات خلال الاسبوع المقبل.

وتنفذ احدى الشركات مشروع الشارع الـ120 متري وتم الانتهاء من العمل بثلثي اعماله والعمل مستمر في الثلث الاخير.

ووفر المشروع خلال الفترة الماضية فرص عمل لما بين 580-630 شخصاً، ويقول المشرفون عليه ان جميع العاملين فيه من العمالة المحلية بنسبة 100%، الا ان الشارع في الوقت الحاضر من دون الاعمال التزيينية وزرع المساحات الخضراء المحيطة به لا يظهر بشكله الحالي بمنظر جميل.

وقال المشرف على تنفيذ المشروع سرتيب قادر ان الاعمال فيه مستمرة وتم الانتهاء من العمل في 9 كلم منه، وتم الانتهاء من زرع المساحات الخضراء وهي في المنطقة القريبة من منطقة ماجدي مول الى طريق كركوك.

واضاف قادر ان هذا الجزء من الشارع قد انتهى العمل فيه وسيتم افتتاحه الاسبوع المقبل امام حركة مرور السيارات.

واكد ان المسافة المتبقية من الشارع هي 10 كلم ليتم الانتهاء منه بالكامل.

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