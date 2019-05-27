برلماني يكشف عن ارقام مخيفة لحالات السرطان في البصرة

2019/05/27 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكد النائب محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، ما كشف عنه مكتب مفوضية حقوق الإنسان في البصرة من أرقام كبيرة بإصابات السرطان "فاجعة" تحتاج

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