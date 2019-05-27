الكربولي: أميركا لم تسمع عن عناد الأمة الإيرانية!

2019/05/27 | 20:37

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بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين (27 أيار 2019) على القرار الأمريكي القاضي بزيادة قواتها في الشرق الأوسط، قائلا: يبدو ان أمريكا لم تسمع عن عناد الامة الإيرانية.

وكتب الكربولي على موقعه في "توتير" تغريدة وتابعتها (بغداد اليوم)، "توقف تركيا والهند عن استيراد النفط الإيراني وتعزيز أمريكا لقواتها بـ1500 عسكري مختص بالصواريخ والطائرات المسيرة هدفه زيادة الضغط على ايران للقبول بالتفاوض".

وأضاف، ان "يبدو ان أمريكا لم تسمع عن عناد الامة الإيرانية عبر التاريخ..



ايران لن تقبل بالتفاوض وزيادة الضغوط الامريكية لن تزيد النار الا استعارا مهما بدا السلاح هادئاً".

بغداد اليوم _ متابعة

كشف مصدر في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن واشنطن لم تقرر بعد منح استثناءات جديدة للعراق بشأن استيراد الغاز الإيراني.

ونقل موقع "RT" الروسي عن المصدر قوله، إن "العراق لديه استثناءات بشراء ال

بغداد اليوم - كركوك

كشف المكتب الاعلامي لمحافظ كركوك راكان الجبوري، اليوم الاثنين، حقيقة تلقي الأخير أمر استقدام الى النزاهة في بغداد للتحقيق بقضايا فساد.

وقال مدير المكتب ابراهيم خليفة، في تصريح خاص لـ"بغداد اليوم"، إن "ماذ

بغداد اليوم - بغداد

أكد المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الاسدي، الاثنين (27 أيار 2019)، ان ملف "تهريب العملة" متابع بشكل جدي من قبل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد.

وكانت (بغداد اليوم) قد نشرت سلسلة من الوثائق المتعلقة بعملية التهريب ا

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