ماهي التغيرات الصحية المسببة لتساقط الشعر؟

2019/05/27 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يسبب تساقط الشعر قلقا لدى أي شخص من الجنسين، بيد أنه يزعج النساء أكثر.وقد حدد خبراء من ألمانيا التغيرات الصحية التي يمكن أن تسرع في تساقط الشعر.وهذه التغيرات الصحية الحاصلة في جسم المرأة هي:- الحمل- في أثناء فترة الحمل يزداد مستوى الإجهاد وهذا بدوره ينعكس على حالة الشعر.ولكن لحسن الحظ […]

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