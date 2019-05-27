2019/05/27 | 20:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة السماوة المباشرة بتحويل الحنطة المسوقة الى المطاحن لدعم مفردات البطاقة التموينية.وذكر مصدر محلي انه” بعد تزايد الكميات المسوقة سيما القادمة من بادية المحافظة قررت إدارة سايلو السماوة المباشرة بتحويل الحنطة من الكميات المسوقة العام الحالي إلى المطاحن الحكومية والأهلية لإدراجها ضمن مفردات البطاقة التموينية”.وكانت زراعة المثنى اعلنت في وقت سابق بان كميات الحنطة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السماوة تباشر بتحويل الحنطة المسوقة الى المطاحن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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