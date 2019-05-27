البرلمان النمساوي يسحب الثقة من حكومة المستشار سيباستيان كورتز

2019/05/27 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أطاح البرلمان النمساوي، الاثنين، بحكومة المستشار سيباستيان كوترز، التي أضعفها انفصال شريكه في الحكم اليمين المتطرف إثر فضيحة إيبيزا.ذكرت وكالة الأنباء النمساوية، وتابعتها /العلومة/، أن، “البرلمان وافق بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة المستشار سيباستيان كوترز”.وتقرر مصير كورتز البالغ من العمر 32 عاماً والذي وصل إلى الحكم في أواخر عام 2017، […]

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