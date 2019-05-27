2019/05/27 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الأمين العام لمجلس الوزراء ، رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة القرض الألماني حميد نعيم الغزي على ضرورة تسريع عمليات انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الالماني، الى جانب توقيع اتفاقيات مشاريع المرحلة القادمة المدرجة ضمن موازنة العام2019.وقال الغزي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الساب” ع ان ذلك يأتي لتحقيق الفائدة القصوى من التسهيلات الائتمانية، واستثمارها في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمين العام لمجلس الوزراء يشدد على ضرورة تسريع عمليات انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمين العام لمجلس الوزراء يشدد على ضرورة تسريع عمليات انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).