واسط.. انقاذ مراهقة حاولت الانتحار غرقا

2019/05/27 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ انقذت شرطة محافظة واسط، الاثنين، مراهقة حاولت الانتحار غراقا.وذكرت الشرطة في بيان ان “مفارز الشرطة النهرية انقذت فتاة عمرها ١٥ سنة حاولت الانتحار من على جسر الاحرار”.

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