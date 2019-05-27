من نجومه.. النادي الملكي يسعى لجني 300 مليون يورو

2019/05/27 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يتوقع حدوث عاصفة تغييرات كبيرة داخل ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيف الحالي بعد موسم مخيب للآمال وتطلعات مشجعي الفريق الملكي.

ويبحث الملكي عن

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