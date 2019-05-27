الصين يعلن موقفها من مؤتمر البحرين باتفاق مع روسيا

2019/05/27 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين أنها اتفقت مع روسيا على عدم المشاركة في "ورشة العمل" التي تستضيفها البحرين أواخر يونيو المقبل في إطار الخطة الأمريكية لبيع فلسطين .

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