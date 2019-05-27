بعد تسريب محادثات تتضمن “إساءة“ للصدر.. الخزعلي يعلق على أنباء “هروبه“

2019/05/27 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

نفى النائب عن كتلة صادقون سعد شاكر الخزعلي، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن "هروبه" خارج العراق بعد تسريب محادثات الكترونية منسوبة له تتضمن "إساءة" لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال الخزعلي، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الاخبار التي تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هروبي خارج العراق، غير صحيحة".

وأكد النائب عن كتلة صادقون، "تواجده في محافظة الديوانية".

وكان تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر قد كشف، في وقت سابق الاثنين (27 أيار 2019)، عن التوجه لرفع دعوى قضائية ضد اعضاء في مجلس النواب ومجلس محافظة الديوانية عن حركة عصائب أهل الحق وكتلة بدر، على خلفية اتهامهم بالاساءة للصدر من خلال صور مسربة لمحادثة واتساب على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن يحذر الأمين العام لحركة العصائب قيس الخزعلي من "ايقاظ الفتنة".

وكانت كتلة صادقون النيابية التابعة لحركة عصائب اهل الحق، قد أكدت الاثنين 27 ايار 2018، رفضها المساس بالشخصيات الدينية فيما أكدت فتحها تحقيقاً حول اتهام نائب عنها بالاساءة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وكان النائب عن كتلة صادقون، سعد شاكر الخزعلي، نفى، الأحد 26 ايار 2018، المحادثات "المفبركة"، التي تم تدوالها على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل محتوى "مسيئا" بحق زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

بغداد اليوم - متابعة

قدمت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، الإثنين، 27 أيار، 2019، ستة مقترحات لإعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناها.

وقال نائب رئيس المفوضية علي الشمري في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن، "رئاسة الوزراء استجابت للمقت

بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس حزب الحل جمال الكربولي، الاثنين (27 أيار 2019) على القرار الأمريكي القاضي بزيادة قواتها في الشرق الأوسط، قائلا: يبدو ان أمريكا لم تسمع عن عناد الامة الإيرانية.

وكتب الكربولي على موقعه في "توتير" تغريدة وتاب

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كشف مصدر في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الاثنين، أن واشنطن لم تقرر بعد منح استثناءات جديدة للعراق بشأن استيراد الغاز الإيراني.

ونقل موقع "RT" الروسي عن المصدر قوله، إن "العراق لديه استثناءات بشراء ال

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