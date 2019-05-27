تكليف وفد من وزارة الخارجية لإعادة نجم الدين كريم إلى بغداد

2019/05/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- افاد مصدر حكومي عراقي، اليوم الاثنين، بوصول وفد عراقي إلى العاصمة اللبنانية بيروت لإرجاع محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم.وقال المصدر، بحسب “روسيا اليوم”، إن “وفدا من دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة وصل اليوم إلى بيروت لاسترداد كريم”، مبينا أن “الوفد يحمل تكليفا من الحكومة العراقية ومصدقا من وزارة الخارجية لإعادة كريم إلى ...

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