وزارة الزراعة : انتاج المداجن المحلية لا يسد الحاجة الداخلية ويجب تطويرة

2019/05/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اعلنت وزارة الزراعة،الاثنين، أن إنتاج المداجن المحلية لا يسد الحاجة الداخلية ولكن يجب تطويره، فيما اشارت الى التأثير السلبي للاستيراد “غير القانوني” على المداجن المحلية.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح حصلت (ميديا نيوز) نسخه منه إن “المنتج المحلي من البيض واللحوم لا يكفي لسد الحاجة الداخلية للعراق، ولكن يجب أن […]

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