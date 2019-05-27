رئاسة البرلمان: مساعي لترك موازنة البنود والإنتقال للبرامج والخطط

2019/05/27 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألتقى النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي بمكتبه اليوم الاثنين، زينة علي احمد ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي في العراق والوفد المرافق لها، لبحث اخر المستجدات المتعلقة باستحداث معهد التطوير البرلماني.

وقال الكعبي بحسب بيان لمكتبه، ان "لجنة المستشارين التابعة لمكتب النائب الاول حققت خطوات كبيرة في مجال استحداث معهد التطوير البرلماني الذي سيكون مؤسسة تعمل على تطوير العمل النيابي سواء على مستوى النواب او الموظفين، اضافة الى امكانية ان يكون جهة استشارية تمد مجلس النواب والنواب واللجان بالمشورة سواء على مستوى التشريع او الرقابة".وأعلن الكعبي عن وجود مساعي لدى الحكومة وكذلك مجلس النواب، بترك الموازنة المالية التقليدية او ما تعرف بموازنة البنود التي لم تعد تأخذ بها البلدان منذ سنين، والتحول للبدء بأعداد موازنة البرامج والخطط، مع امكانية ان ينسق برنامج الامم المتحدة لعمل ورش مكثفة للنواب والمعنيين في بلدان تأخذ بهذا النوع من الموازنات لغرض الاطلاع على تجربتهم وتجاوز العقبات مستقبلا".وأشار البيان الى انه "جرى الاتفاق على امكانية اقامة ورش عمل وجلسات استماع بين خبراء مجلس النواب والخبراء التابعين للأمم المتحدة البرنامج الانمائي لوضع اللمسات الاخيرة لهذا المشروع".وجرى خلال اللقاء بحث برامج اعادة الاستقرار والبرنامج الوطني للتعايش السلمي الذي يرعاه مجلس النواب، وخطة التنمية المستدامة 2030 وامكانية ان تكون برامج الامم المتحدة ضرورية جداً لأضافه خبرات كفيلة بتحقيق التنمية المستدامة".انتهى

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