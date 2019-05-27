عمليات الانبار تعلن تدمير معسكرين لـ”داعش” واعتقال عدد من عناصره

2019/05/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ الانبار

أعلنت

قيادة عمليات محافظة الانبار، الاثنين، تدمير معسكرين لتنظيم “داعش” واعتقال

عدد من عناصر التنظيم والاستيلاء على اسلحتهم في المحافظة.

وقال

قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، إن “قطعات قيادة الجيش البطل ممثلة بقطعات فق 1 وفوج المغاوير

شرعت اليوم بعملية مشتركة في الصحراء الغربية منطقة (حسينيات -عامج) وملاحقة فلول داعش

الإرهابية في الصحراء حيث تمكنت القطعات البطلة من تدمير معسكرات عائدة للتنظيم الإرهابي

عدد 2 واعتقال عدد منهم وحرق عجله نوع بيك اب تيوتا والاستيلاء على أسلحتهم وتجهيزاتهم

وحرق الكثير من المؤن التي كان يستخدمها عناصر التنظيم الإرهابي إضافة إلى بعض الأجهزة

الإلكترونية وأجهزة الاتصال كان يستخدمها عناصر التنظيم المجرم”.

واضاف

الفلاحي، أن “جميع العمليات التي تحدث ضمن قاطع عمليات الأنبار هي من تخطيط وإشراف

عمليات الانبار، لأن جميع قطعات الجيش والشرطة وباقي الوكالات تحت إمرة قيادة العمليات”.

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