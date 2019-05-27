السعودية توافق على توفير الدعم لإنشاء مراكز لغسيل الكلى في جميع المحافظات

2019/05/27 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التخطيط، الاثنين، عن موافقة السعودية على توفير الدعم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل

الكلى في جميع المحافظات.

وقال

وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“اللجان المعنية في مجلس التنسيق العراقي السعودي وافقت على طلب قدمته خلال اجتماع

اللجان المعنية الأخير في الرياض لتوفير الدعم اللازم لإنشاء مراكز متخصصة لغسيل الكلى

في جميع المحافظات”.

وأضاف

أنه “بعد موافقة مركز الملك سلمان للإغاثة؛ تم التواصل مع وزارة الصحة لتقديم

الاحتياجات اللازمة لإنشاء هذه المراكز في جميع المحافظات، وتقديم خدماتها خلال العام

الجاري”، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة الى “تأهيل المزيد من الملاكات

المتخصصة للعمل وادارة هذه المراكز”.

من جانب

اخر ، اشار وزير التخطيط الى انه “بحث مع الجانب السعودي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة

الاقتصادية والاستثمارية في مجلس التنسيق العراقي السعودي في الرياض المباشرة الفعلية

بإنشاء الملعب الذي اهداه الملك سلمان بن عبد العزيز للعراق، والبدء بإعادة تأهيل شارع

الرشيد وفقاً لاتفاقيات الدعم التي اقترحتها المملكة في وقت سابق لدعم جهود استقرار

وتعافي العراق”.

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