علي فدوي : السعودية لا تاثيرا” لها في معادلات المنطقة

2019/05/27 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..اكد قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي فدوي، ان السعودية “لا تأثير لها”في معادلات المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود الأمريكي بالخليج في أضعف حالاته.وصرح فدوي بحديث لوكالة “فارس” الإيرانية، إنه “لا جدوى من التفاوض مع الشيطان الأكبر”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، مضيفا أن “الأميركيين هم اليوم في أضعف […]

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