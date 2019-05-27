بالوثيقة.. الداخلية تكلف قائداً جديداً لشرطة النجف وتهمل تعيين مجلس المحافظة

2019/05/27 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} صدر أمر إداري من وزارة الداخلية، بإعفاء مدير شرطة محافظة النجف، اللواء علاء غريب.

وجاء في الأمر الصادر، اليوم الأثنين، من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة/ وكالة الفريق موفق عبد الهادي، انه تقرر إعفاء غريب ونقله الى شؤون الشرطة وتكليف العميد محسن كامل داخل معاون شرطة المحافظة بمنصب شرطة المحافظة وكالة ولحين التسمية للمنصب أصولياً".وكان مجلس محافظة النجف الأشرف، أنتخب في 19 من آيار الجاري العميد {فائق فليح آل فرعون الفتلاوي} قائداً لشرطة المحافظة خلفا للقائد اللواء علاء غريب.ويأتي انتخاب قائد شرطة جديد للنجف على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة في الاسبوعين الماضيي بين أنصار التيار الصدري "ومنشقين فاسدين" تسببت بسقوط قتلى وجرحى وحرق ممتلكات خاصة ومول تجاري وسط اتهام لقيادة الشرطة بعدم فرض الأمن.وشكل مكب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لجنة للتحقيق في أحداث النجف ووعد بإعلان نتائجها.انتهىبواسطة: أحمد الجبوري

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