2019/05/27 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} القت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، القبض على مروجي مخدرات في الموصل مركز محافظة نينوى.

وذكر الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" مركز شرطة مخمور ومكتب مكافحتها التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءاً على مذكرة قبض ومن خلال المتابعة المستمرة وجمع المعلومات تلقي القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية والمطلوب بدعوة قضائية وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات".وأضاف" تم القبض عليه في منطقة مخمور جنوب شرق مدينة الموصل، وعلى صعيدٍ متصل قام مكاتب مكافحة إجرام ابي تمام وتلعفر التابع لقيادة شرطة نينوى ومن خلال جمع المعلومات الدقيقة بإلقاء القبض على أحد مروجي الحبوب المخدرة ومادة الكرستال تم القبض عليه وضبط بحوزته كمية من الحبوب المخدرة ومادة {الشب}".وأشار انه" خلال تدوين أقواله إبتدائياً وقضائياً إعترف بقيامة ببيع وترويج الحبوب المخدرة وتم توقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات تم القبض عليه في منطقة {شقق} الحدباء في الجانب الأيسر لمدينة الموصل".انتهى

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