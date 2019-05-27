رئيس سريلانكا يعتزم إيقاف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر

2019/05/27 | 21:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا اليوم الاثنين أنه سيوقف العمل بحالة الطوارئ الصارمة خلال شهر لأن الوضع الأمني “عاد إلى طبيعته بنسبة 99%” بعد اعتداءات الفصح.وقال الرئيس لدبلوماسيين يمثلون استراليا وكندا واليابان والولايات المتحدة والدول الأوروبية في كولومبو، إن قوات الأمن نجحت في استهداف جميع المسؤولين عن اعتداءات 21 نيسان.وكان

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