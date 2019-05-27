انشقاقات داخل الكيان الصهيوني وتوجهات لحل “الكنيست”

2019/05/27 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسلم رئيس الكنيست الصهيوني يولي أدلشتاين رسالة من أحزاب الائتلاف الحكومي بما فيها “إسرائيل بيتنا” بزعامة أفيغدور ليبرمان، تطالب بحل الكنيست والتحضير للانتخابات المبكرة.وأعلن عضو الكنيست بيني غانتس أن حزبه “أبيض أزرق”، سيعارض مشروع القانون الخاص بحل الكنيست، وقال: “إذا فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، سيكون من المناسب نقل التفويض لنا”.وأضاف […]

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