2019/05/27 | 21:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت حملة أهل الغيرة التطوعية مجلس عزاء مع مأدبة إفطار لمقاتلي اللواء 18 في الحشد الشعبي في محافظة ديالى لإحياء ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام) ، فيما أكدت مواصلة الدعم اللوجستي لجميع قواطع عمليات الحشد الشعبي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو ..



حملة أهل الغيرة تقيم مأدبة إفطار لمقاتلي اللواء 18 بالحشد في ديالى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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