أمانة مجلس الوزراء تحدد أيام عطلة عيد الفطر المبارك

2019/05/27 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر في الامانة العامة لمجلس الوزراء، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "عطلة عيد الفطر المبارك ستبدأ يوم الثلاثاء من الاسبوع المقبل".يذكر أن عيد الفطر هو أول أعياد المسلمين والذي يحتفلون في أول يوم من أيام شهر شوال، ويأتي بعد صيام شهر رمضان، حيث يكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر.انتهى.ص.هـ.ح.

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