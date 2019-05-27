2019/05/27 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس دان البابا فرنسيس اليوم الاثنين “الشرور والأحقاد في عصرنا هذا” التي تؤدي إلى رفض المهاجرين في رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين واللاجئين.وقال البابا إن “الشرور والأحقاد في عصرنا هذا تزيد من خشيتنا لآخرين والمجهولين والمهمشين والأجانب.هذا يلاحظ خصوصا اليوم مع وصول لاجئين ومهاجرين يدقون أبوابنا بحثا عن حماية وأمن ومستقبل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بابا الفاتيكان يدين “الشرور والأحقاد” التي تؤدي لرفض المهاجرين وكالة خطوة برس.

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