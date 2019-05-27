الاعلام الأمني: نشوب حريق في إحد خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي

2019/05/27 | 21:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني اليوم الاثنين، نشوب حريق في إحد خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين

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