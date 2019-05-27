2019/05/27 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أبدى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي، تفاؤله بشأن جاهزية مهاجمه هاري كين، لخوض نهائي دوري الأبطال ضد ليفربول نهاية الأسبوع الحالي، بعد غيابه منذ أسابيع بسبب الإصابة.وأصيب كين (25 عاما) في الكاحل الأيسر، خلال ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في التاسع من أبريل الماضي، ضد مانشستر سيتي (1-0)، ما أعاد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل سيشارك “هاري كين” في نهائي دوري ابطال اوروبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل سيشارك “هاري كين” في نهائي دوري ابطال اوروبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).