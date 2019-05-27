2019/05/27 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجد عدد من المخرجين الجدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنطونيو بانديراس يتحدث لرووداو عن فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان السينمائي) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنطونيو بانديراس يتحدث لرووداو عن فوزه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان كان السينمائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).