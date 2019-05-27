احتراق خزان غاز في حقل نفطي

2019/05/27 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ احترق خزان غاز في حقل نفطي في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني انه “تم نشوب حريق في إحدى خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين اثناء عملية الصيانة وفرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط تشرع لاخمادها”.

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