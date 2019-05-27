الغزي يشدد على ضرورة تسريع عمليات انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الألماني

2019/05/27 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي رئيس اللجنة التوجيهية لإدارة القرض الألماني،اليوم الاثنين، على ضرورة تسريع عمليات انجاز المشاريع الموقعة ضمن القرض الالماني

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