الدفاع المدني تسيطر على حريق اندلع بخزان في حقل شرق تكريت

2019/05/27 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

اعلن الدفاع المدني، الاثنين، عن السيطرة على حريق اندلع

بخزان في حقل عجيل شرق تكريت.

وقالت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “فرق الدفاع المدني

تسيطر على حادث حريق اندلع بخزان غاز بحقل عجيل ضمن ناحية العلم شرق تكريت، دون اي

اصابات تذكر”.

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