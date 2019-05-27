الدفاع التركية تعلن قصف 3 مناطق شمال العراق

2019/05/27 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ وكالات

شنّ سلاح الجو التركي، الإثنين، غارات على مواقع لحزب العمال

الكردستاني شمال العراق.

وقالت الوزارة الدفاع التركية، في بيان، تابعه

“النور نيوز” إن “سرب مقاتلات شن غارات جوية اسفرت عن تدمير مخازن اسلحة

وملاجئ ومستودعات ذخيرة لحزب العمال الكردستاني في مناطق (أفاسين – باسيان) و(حاكورك)

في شمال العراق”.

يذكر أن القوات الجوية التركية تشن بين الحين والآخر هجمات

تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني (بي كا كا).

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