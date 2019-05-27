كرة لهب ضخمة تضيء سماء أستراليا

2019/05/27 | 22:04

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(المستقلة)..



قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية ( ناسا )، إن “كرة نارية” بحجم سيارة أضاءت سماء المناطق الجنوبية من أستراليا، ومنها ولاية فيكتوريا

وأضاءت كرة نارية ضخمة سماء كل من أدليد وملبورن جنوبي أستراليا، في ظاهرة رصدها كثير من السكان وسجلوها بواسطة كاميرات هواتفهم المحمولة.

وانتشرت صورة الكرة النارية في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رصدها العديد من سائقي السيارات الخاصة والعامة، وسجلت كاميرات المراقبة على لوحات القيادة هذه الظاهرة.

وقال عالم الفلك الأسترالي دافيد فينالي إنه “من الواضح أن هذه الكرة النارية التي يتحدث عنها الناس على وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا شهاب أو كويكب صغير، وأنه تبخر بعد اختراقه سماء جنوبي أستراليا”.

وأكد نائب رئيس الجميعة الفلكية في جنوب أستراليا بول كورناو، أن الكرة النارية هي “شهاب ساطع للغاية”.

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