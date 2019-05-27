2019/05/27 | 22:04

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سانا : عدوان إسرائيلي بصاروخ على ريف القنيطرة

الاثنين

27

ايار

2019 :

09:52 pm

21

وكالة الأنباء السورية:تعلن استشهاد قصف إسرائيلي بصاروخ على تل

الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية

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