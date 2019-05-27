2019/05/27 | 22:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا : عدوان إسرائيلي بصاروخ على ريف القنيطرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سانا : عدوان إسرائيلي بصاروخ على ريف القنيطرة
الاثنين
27
ايار
2019 :
09:52 pm
21
وكالة الأنباء السورية:تعلن استشهاد قصف إسرائيلي بصاروخ على تل
الشعار بالقنيطرة وأنباء عن جرحى وإصابة آلية عسكرية
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ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا : عدوان إسرائيلي بصاروخ على ريف القنيطرة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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