2019/05/27 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، نشوب حريق في خزان للغاز الطبيعي داخل حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين.وقالت الخلية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “حريقا نشب في أحد خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين أثناء عملية الصيانة”.وأضاف البيان أن “فرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نشوب حريق في خزان غاز بحقل عجيل في صلاح الدين وكالة خطوة برس.

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