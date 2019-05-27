الحسابات الفلكية تبين إمكانية تحديد هلال عيد الفطر

2019/05/27 | 22:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ بينت الحسابات الفلكية إمكانية تحديد هلال عيد الفطر المبارك.وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية لكلكامش برس ان “الحسابات الفلكية تشير الى الصعوبة البالغة في رؤية هلال العيد مساء يوم الاثنين الموافق 3/6/2019 لان فترة مكوثه بعد غروب الشمس لا يتجاوز الــ4 دقائق”.وبين انه “ستكون رؤية الهلاال يوم الاثنين من المعجزات وربما […]

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