في سايلو بعقوبة.. ضبط 38 طناً من الحنطة الفاسدة

2019/05/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

أعلنت مديرية الامن الوطني في سايلو بعقوبة، اليوم الاثنين، عن ضبط عجلة تريلة حمولة 38 طن من الحنطة المصبوغة والفاسدة في سايلو المحافظة

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