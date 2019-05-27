دراسة في إصابة الإمام علي (عليه السلام) ووفاته تحت مجهر الجراحة العصبية والطب العدلي.. الجزء الأول

2019/05/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إن دراسة حياة أولئك الذين غيروا مجرى التاريخ تقتصر في الغالب على سيرتهم وماقدموه.ولكن من المفيد إتمام تاريخ سيرتهم بدراسة أيامهم الاخيرة وكيف انتقلوا

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