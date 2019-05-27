“آبل” تطلق جيلا جديدا من حواسب “MacBook”

2019/05/27 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تستعد شركة “آبل” لطرح مجموعة جديدة من حواسب “MacBook Pro”، ستتميز بمعالجات متطورة، وسرعة كبيرة في الأداء.وستطرح هذه الحواسب بعدة نماذج، نماذج كبيرة مزودة بشاشات 15 بوصة، ومعالجات “Intel Core” ثمانية النوى من الجيل التاسع، بتردد يصل إلى 4.8 غيغاهيرتز، مع “Turbo Boost”، ومعالجات “Intel Core i7” سداسية النوى، بتردد 4.5 غيغاهيرتز.[…]

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